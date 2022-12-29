En pratik kebap çatlatan nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kebap çatlatan tarifi ve malzemeleri!

En pratik kebap çatlatan nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kebap çatlatan tarifi ve malzemeleri!

Gelinim Mutfakta kebap çatlatan tarifi ile akşam menülerini belirlemeye devam ediyor. Yemek arayışında olan izleyiciler tarafından merak konusu olan kebap çatlatan yufkalı rulo köfte lezzetiyle damağa

Gelinim Mutfakta programında da hazırlanan ve lezzetli görünümüyle ilgi uyandıran kebap çatlatan, hazır yufka ile kolayca hazırlanabiliyor. İşte yufka,kıyma gibi birkaç malzemeyle pratik şekilde hazırlanabilen kebap çatlatan tarifi...

Kebap çatlatan malzemeleri neler?

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

2 adet yufka

400 gram kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı galeta unu



Yufkaları ıslatmak için;

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta



Sosu için;

1 su bardağı domates salçası

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

Kebap çatlatan tarifi!

Kebap çatlatan yapımında öncelikle köfte harcı için kıymayı geniş bir kaseye almalısınız. Ardından üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, zeytin yağı, tuz ve kimyonu ekleyin ve yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız karışımı yarım saat kadar buz dolabında dinlendirin. Sonrasında yufkaları ıslatmak için kullanacağınız yoğurt, yumurta ve sıvı yağı bir kasede iyice çırpmalısınız.

Ardından yufkaları tezgaha serin ve sosunu karışımın her tarafına gelecek şekilde üzerine sürmeye başlayın. Köfte harcını yufkanın üzerine eşit olacak şekilde dağıtın ve bunu rulo şeklinde sarın.

Artmış olan yufkaları da aynı şekilde hazırlayabilir ve dilimleyebilirsiniz.

Sosu için ise tereyağını eritin ve üzerine domates sosunu ekleyin. Sonrasında yarım su bardağı da su ilave edin ve kaynatmaya başlayın.

En son ise tuz ve karabiberi de ekleyin, sosu fırın kabına boşaltın. Üzerine de yufkaları sıralayın. 180 derecelik fırında kızarana dek pişirin. Kebap çatlatanı yoğurt ve sosuyla misafirlere ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun!