En sağlıklı kıyma saklama koşulları

Aldığınız kıymayı bozulmadan sağlıklı bir şekilde nasıl saklayacağınızı ve buzunu nasıl doğru adımlarla çözdürebileceğinizi öğrenmeye ne dersiniz?

Kasaptan aldığınız kıymayı o gün kullanmak istemiyor ya da miktar olarak yemeğinize o kadar kıyma eklemek istemiyorsanız, fazla olan kıymayı doğru koşullarda saklayabilmelisiniz. Ancak çiğ ve pişmiş kıyma buzdolabında o kadar uzun süre dayanmayacağından, en iyi seçeneğiniz onu dondurmak olacaktır.

Dondurulmuş kıymanın ne kadar saklanabileceğinden, buzunun nasıl düzgün bir şekilde çözüleceğine kadar, ekstra kıymanızı dondurmak için nihai bir kılavuz hazırladık. Bu kurallara uyarak et konusunda yaşadığınız endişelere son verebilirsiniz.

KIYMA NASIL SAKLANIR?

Gıda ürünlerinde hava ile temaz eden alan ne kadar artarsa, bozulma süreleri de o kadar kısalır. Aynı şekilde etlerde de kıymanın raf ömrü parça ete göre daha kısadır. Çiğ kıymayı buzdolabında en fazla 2 gün saklayabilirsiniz. Kıymanızı hemen pişirmeyi planlamıyorsanız, buzdolabında bakteri üremeye devam edebileceğinden onu dondurmalısınız. Pişmiş kıyma buzdolabında üç ila dört gün iyidir, çünkü buzdolabı bakterilerin hızla büyümesini engellerken, tamamen engellemez. Bu nedenle dondurucu yine, uzun süreli saklama için en iyi seçenektir.

KIYMANIN İYİ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Çiğ veya çözülmüş kıyma dokunulduğunda yapışkan bir yapıya sahip olmamalıdır. Ek olarak, kötü bir koku hissettiğiniz kıymadan kesinlikle uzak durun. Taze kıymanın ince, temiz, ironik bir kokusu olduğunu vardır. Bu nedenle, sizinki amonyak veya kükürt gibi balık kokuyorsa veya genel olarak güçlü kokuyorsa, muhtemelen artık tüketmek iyi değildir.

Renk, tazeliğin bir göstergesi olabilir, ancak her zaman değil. Donmuş etin oksijen eksikliği veya dondurucuya oksijen girmesi nedeniyle bazen kırmızıdan kahverengimsiye renk değişebilir. Bu renk dönüşümünün dondurulmuş etten kaynaklı olduğunu bildiğiniz eti rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ancak et daha önce buzdolabınızdaysa ve rengi kahverengiyse, muhtemelen artık iyi değildir; koku ve yapışkan doku bunu daha da doğrular.

KIYMA DERİN DONDURUCUDA NASIL BEKLETİLMELİ?

Donmuş kıymanın uzun süre lezzet kaybetmesinin büyük bir nedeni nem kaybıdır. Bu nedenle et, teknik olarak uygun şekilde soğutulmuş bir dondurucuda sonsuza kadar dayanabilirken, aynı zamanda lezzetini kaybetmemesi açısından dondurucuda kaldıkları süreç önemlidir. Pişmiş kıyma dondurucuda iki ila üç ay dayanır, çünkü pişirme işlemi sırasında bir miktar nem kaybolur. Çiğ kıyma ise dondurucuda üç ila dört ay muhafaza edilebilir.

Kıyma, satılan ambalajında ​​iki haftaya kadar dondurulabilir. Bundan daha uzun süre saklamayı planlıyorsanız, orijinal ambalajın üzerine hava girmesini önlemek için folyoya sarabilir veya dondurucu poşetine pay edebilirsiniz. Eti dondurduğunuz tarihin üzerine etiketlediğinizden emin olun, kullanırken en eski etleri kullanarak raf ömürlerini kontrol altında tutabilirsiniz.

Kıymayı ne kadar erken dondurursanız, bakteri üremesini hızlıca durdurmuş olursunuz. Marketten eve gelir gelmez dondurucuya koyarsanız, çözdürdüğünüzde, son kullanma tarihine daha yakın dondurduğunuza veya zaten pişirdiğinize göre daha taze olacaktır.

Buzdolabında dondurulup çözülen çiğ et, hemen pişirmeyi düşünmüyorsanız, dondurucudan çıkarıldıktan bir ila iki gün sonra tekrar dondurulabilir. Ancak, çözülme sürecinde nem kaybedeceği ve tekrar dondurulup çözüldüğünde eskisi kadar lezzetli olmayacaktır. Sadece buzdolabında kalmış veya sadece birkaç saat dışarıda bırakılmış pişmiş et güvenli bir şekilde tekrar dondurulabilir.

KIYMA NASIL ÇÖZDÜRÜLÜR?

Kıymanın buzunu düzgün bir şekilde çözdürmenin birkaç yolu vardır, ancak asla buzunu mutfak tezgahında çözmemelisiniz çünkü bu, eti uzun süre zararlı bakterilere maruz bırakır. Bunun yerine, donmuş kıymanın yavaş yavaş çözülmesi için bir gece önceden buzdolabına koyabilir, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Çözülürken saldığı suyun diğer çiğ sebzelerle çapraz bulaşını önlemek için altına tabak koymayı unutmayın. Dondurucudan çıkardıktan sonra iki gün buzdolabında saklamak güvenlidir.

Daha hızlı çözmeniz gerekiyorsa, fermuarlı bir plastik torbaya koyabilir ve bir ila üç saat veya eriyene kadar soğuk suda bekletebilirsiniz. Süreyi hızlandırmak için suyu her 30 dakikada bir değiştirebilirsiniz. Dondurulmuş kıyma, son çare ise olarak mikrodalgada çözülebilir. Suda veya mikrodalgada çözülen kıyma çözüldükten hemen sonra pişirilmelidir.