En sık söylenen yalan "Ben asla yalan söylemem" oldu

En sık söylenen yalan "Ben asla yalan söylemem" oldu

'En sık söylenen yalanlar' araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu beyaz yalan yüzde 21,1 ile "Ben asla yalan söylemem" oldu.

Türk halkının en çok söylediği yalanlar belirlendi.

1100 kişi ile yapılan anket kadın ve erkeklerin en sık başvurduğu yalanları ortaya koydu.

Areda Survey'in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ''En sık söylenen yalanlar'' araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu beyaz yalan belli oldu.

Araştırmada "En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?" sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu.

"Ben asla yalan söylemem"

Araştırma sonuçlarına göre en sık söylenen yalan yüzde 21 verdiği yanıtla "ben asla yalan söylemem" oldu.





Türk halkının en çok söylediği yalanlar ve oranları:

İkincı sırada "telefonum sessizdeydi" yalanı

Araştırmaya katılanların yüzde 16,5'sı en çok söylediği beyaz yalan için "telefonum sessizdeydi." yanıtını verdi.

Bu yanıt en sık söylenen yalanlar arasında ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada " kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum."

Yapılan araştırma da en çok söylenen yalanların üçüncüsü ise yüzde 12,7 oranla "kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum." oldu.





En sık söylenen yalanlar arasında yüzde 10,3 oranı alan ise "söyle kızmayacağım."

En çok söylenen yalanların bir diğer ise yüzde 9,1 oranla "Telefonu değiştirdim, numaran kayıtlı değil."

Yüzde 6,0 "İyi derecede İngilizce biliyorum."

Yüzde 4,5 "Üzerimde nakit yok."

Yüzde 4,0 "Önemli olan ruh güzelliği."

Yüzde 2,6 "Önemli olan kazanmak değil yarışmaktı."

Yüzde 2,6 "Yok ya ben de yeni gelmiştim zaten."

Ankete katılan bin 100 kişiden yüzde 10.6'sı "diğer" seçenekler arasında yer aldı.



