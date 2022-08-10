En tesirli kısmet açma duası nasıl okunur? Bekarlar için kısmet açma duası kaç defa okunur?

En tesirli kısmet açma duası nasıl okunur? Bekarlar için kısmet açma duası kaç defa okunur?

Kısmeti kapalı olanlar için bazı etkili dualar vardır. Peki, En tesirli kısmet açma duası nasıl okunur? İşte bekarlar için kısmet açma duaları...

Dua, Müslüman âlemi için önemli bir ibadettir.

En zor anlarımızda ya da olmasını dilediğimiz şeyler için ellerimizi semaya açarak Allah'a dua ederiz.

Dua etmenin ana hedefi Allah'a (C.C) halini arz etmek ve O'na niyazda bulunmaktır.

Kısmeti kapalı olanlar gerek Kuran-ı Kerim'de gerekse hadislerde pek çok dua vardır.

Bazı dualar kısmet açılması istenin kişinin yüzüne okunur. Bazıları ise suya okunur.

Bir kısmet açma duası da kısmeti açılması istenen kişinin bizzat kendisi tarafından okunur.

Peki, En tesirli kısmet açma duası nasıl okunur? İşte bekarlar için kısmet açma duaları...

Kısmet açma duaları

- Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru.

Türkçe Meali

Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım. Cuma günü okunmalıdır. Cuma vaktinden önce abdest alınmalıdır.

Ardından iki rekat tövbe namazı eda edilmelidir. Bu duayı kısmeti açılmasını isteyen kişi kendisi okumalıdır.

Bir diğer kısmet açma duası ise kısmeti bağlı olanlara yardımcı olur.

Kısmet açma duası

- İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ.

Meali

Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.