En ucuz sigara ne kadar, hangi marka? İşte zamlı fiyatlar 2021

En ucuz sigara ne kadar, hangi marka? İşte zamlı fiyatlar 2021

Sigaraya gelen zam sonrasında sigaraya fiyatları araştırılırken "en ucuz sigara hangisi" sorusu merak konusu oldu. Peki zam sonrasında fiyatlar nasıl oldu? İşte en ucuz sigaralar...

Sigara kullanan vatandaşları ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.

Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.

Bunun üzerine "en ucuz sigara hangisi, hangi marka oldu" merak ediliyor. İşte yeni zamlı sigara fiyatları 2021 ve en ucuz sigara fiyatı..

EN UCUZ SİGARA NE KADAR?

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.

En ucuz sigara ise 14 lira olarak satılıyor. İşte sigara markaları ve fiyatları;

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2021

Marl.. Edge: 17 TL

Marl.. Touch: 18 TL

Marl..: 19 TL

Par..: 19,50 TL

Par.. Midnight Blue: 18,50 TL

Mur..: 17 TL

Mur.. Blu: 16 TL

La..: 17 TL

Ches..: 15,50 TL

Ches.. Mode: 15 TL

L..: 15,50 TL