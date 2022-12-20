En uzun gece ne zaman? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü özellikleri

En uzun gece ne zaman? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü özellikleri

Her yıl iki kez gündönümü gerçekleşiyor. Bu yıl kış gündönümünün ne zaman olacağı ve günlerin ne zaman uzayacağı araştırılmaya başladı. İşte en uzun gece tarihi ve kış gündönümü özellikleri...

Kış gündönümü, Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik geldiği an olarak tanımlanıyor. Bu olayda Kuzey Yarımkürede günler uzamaya, Güney Yarımkürede ise günler kısalmaya başlıyor.

Gecelerin uzun, gündüzlerin kısa olduğu kış gündönümüne kısa bir zaman kala, vatandaşlar tarihi araştırmaya başlıyor.

Kış aylarına girilmesiyle birlikte havalar da erken kararmaya başladı. Bu da kış gündönümünün yaklaştığını işaret ediyor.

Peki Türkiye’de kış gündönümü ne zaman? Günler ne zaman uzayacak? İşte detaylar ve kış dönümünün özellikleri…

En uzun gece ne zaman?

Her yıl kuzey yarımkürede kış gün dönümü olarak gerçekleşen 21 Aralık aynı zamanda yılın en uzun gecesi oluyor.

21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlıyor.

Kış gündönümü özellikleri

- Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlıyor.

- Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleri oluyor.

- Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanıyor.

- Bu tarihten sonra, Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlıyor.

- Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bugün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanıyor.

- Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artıyor. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanıyor. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.