En uzun gece ne zaman, hangi gün? Kış gündönümü tarihi 2021

En uzun gece ne zaman, hangi gün? Kış gündönümü tarihi 2021

Kış gündönümü olarak adlandırılan 21 Aralık’ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Bu tarihten itibaren de geceler kısalmaya başlar. Peki en uzun gece ne zaman ve neler yaşanacak? İşte detaylar…

21 Haziran'dan itibaren günlerin kısalması nedeniyle erken saatlerden itibaren hava kararmaya başladı.

Gecelerin uzun olması ve gündüzlerin kısalması nedeniyle çalışan işçiler, sabah henüz hava aydınlanmadan önce evden çıkıyor.

Havaların erken kararması nedeniyle de genellikle birçok işçi evine dönerken yine karanlıkta dönüyor.

Bu durumu yaşayan vatandaşlar, internet üzerinde "günler ne zaman uzayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, en uzun gece ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

21 Aralık günü, yılın en kısa günü ve 21 Aralık gecesi de yılın en uzun gecesi olacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başladığı gün olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinden itibaren gündüzler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT?

21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak.