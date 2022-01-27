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    En yaşlı akvaryum balığı Methuselah 90 yaşında

    California'da türünün en yaşlı ve son örneklerinden biri olduğuna inanılan Methuselah isimli akvaryum balığı, daha uzun yaşaması için özel bakıma alındı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 05:42
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    En yaşlı akvaryum balığı Methuselah 90 yaşında

    ABD'ye 1938'de Avustralya'dan getirilen ve dünyanın en yaşlı akvaryum balığı olduğu söylenen Methuselah'ın, türünün yok olma tehlikesi nedeniyle San Francisco Müzesi'nde koruma altına alındığı belirtildi.

    90 YAŞINDA

    California Bilimler Akademisi'nde kıdemli biyolog Allan Jan, müze akvaryumunda özenle bakılan balığın yaklaşık 90 yaşında, 120 santimetre uzunluğunda ve 18 kilo ağırlığında bir Avustralya akciğerlisi olduğu bilgisini paylaştı.

    En yaşlı akvaryum balığı Methuselah 90 yaşında #1

    TAZE İNCİRİ SEVİYOR

    Jan, taze incir yemeyi seven ve karın ağrısı çeken dişi Methuselah için "Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı olduğuna inanıyoruz. Ona sunabileceğimiz en iyi bakımı veriyoruz ve umarım onu yaşatmayı başarırız." dedi.

    En yaşlı akvaryum balığı Methuselah 90 yaşında #2

    BUGÜNE KADAR EN UZUN YAŞAYANI 95 YAŞINDAYDI

    Ayrıca, bugüne kadar en uzun yaşayan Avustralya akciğerlisinin 2017'de Chicago'daki Shedd Akvaryumu'nda 95 yaşında öldüğü kaydedildi.

    En yaşlı akvaryum balığı Methuselah 90 yaşında #3

    HZ. NUH'UN DEDESİNİN ADINI KOYDULAR

    Adını İncil'de Hz. Nuh'un 969 yıl yaşadığı söylenen dedesi Methuselah'tan alan Avustralya akciğerli balıkları, artık tehdit altındaki bir tür ve Avustralya sularından ihraç edilemiyor.

    En yaşlı akvaryum balığı Methuselah 90 yaşında #4

    EVRİMİN "KAYIP HALKASI" DENİYOR

    Yeşil pulları taze enginar yaprakları gibi görünen Methuselah balığı, bilim adamları tarafından kara ve su hayvanları arasında olası bir "kayıp halka" olarak tahmin ediliyor.

    En yaşlı akvaryum balığı Methuselah 90 yaşında #5

    En yaşlı akvaryum balığı Methuselah 90 yaşında #6


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