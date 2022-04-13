Endonezya'daki evin bahçesinde ceset çiçeği açtı

Yaydığı çürümüş et kokusu nedeniyle ceset çiçeği adını alan Rafflesia arnoldi çiçeğinin, Agam kentinde bulunan bir evin bahçesinde açtığı tespit edildi.

1 metreye kadar ulaşabilmesi nedeniyle dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul edilen ceset çiçeği (Rafflesia arnoldi), bitki olmasına rağmen fotosentez yapamazken aynı zamnda kökü ve yaprağının da olmadığı biliniyor.

Yaydığı ağır ve rahatsız edici çürümüş et kokusundan dolayı adına ceset çiçeği deniyor.

1993 yılından itibaren nadir çiçek olarak tanınan, kötü kokusuyla sinek ve böcekleri kendine çekip tozlaşmalarını sağlayan ceset çiçeği, Güneydoğu Asya'ya özgü bir çiçek olarak dikkat çekiyor.

Endonezya'daki bahçede açtı

Ceset çiçeğinin, son olarak ise Endonezya'nın Agam kentine bağlı Palupuah köyündeki evin bahçesinde açtığı öğrenildi.