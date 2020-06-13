Mersin'de doğuştan engelli kızı Ayşegül ile çektiği videolarla paylaşım rekorları kıran baba, imkanı olması halinde kızının tedavisinin mümkün olduğunu söylüyor.

3 çocuk babası Osman Yaldız'ın, engelli kızı ile çektiği video paylaşım rekorları kırıyor.

"Örnek baba" yorumları yapılan Osman Yaldız, doğuştan bedensel engelli kızı Ayşegül'e olan ilgisinden dolayı herkesin takdirini topluyor.

O DA BAŞKA VİDEOLARDAN ETKİLENDİ

Baba Yaldız, video paylaşım sitelerinde aileleriyle videolar çekip yayınlayan engelli çocukların görüntülerinden çok etkilenerek böyle bir yola koyulduğunu söyledi.

"AYŞEGÜL ÇOK MUTLU"

Yaldız, "Amacım engelli çocuğu olan ailelerin de hayatlarını sürdürebileceğini, mutlu olabileceklerini, babaların engelli çocuklarına zaman ayırıp ilgilenebileceğini göstermekti. Ayşegül ile videoları çekmeye başladıktan sonra bazı babaların engelli çocukları ile videolar çektiğini gördüm. Bu beni çok mutlu etti. 15 saniyelik video ama Ayşegül çok mutlu. Çok güzel yorumlar geldi" ifadelerini kullandı.

Engelli kızıyla çektiği videolar yoğun ilgi görüyor - VİDEO

YETKİLİLERDEN YARDIM TALEP EDİYOR

Kızı Ayşegül'ün tedavisinin imkansız olmadığını vurgulayan baba Yaldız, şu anda maddi durumunun buna el vermediğini ve yetkililerden yardım talep ettiğini dile getirdi.

Ayşegül'ün ameliyat olabilmesi için skolyoz ameliyatı olması gerektiğini dile getiren baba, "Doktor, birden fazla ameliyat olabileceğini söyledi. O zaman yaşı küçüktü ve bünyesi zayıftı. Bu yüzden biz de Ayşegül’ü riske atamadık. Şimdi ameliyatı mümkün. Ayşegül’ün yürümesi için ilk olarak skolyoz ameliyatı olması şart." diye konuştu.

"O OLMADIĞINDA HAYAT DURUYOR"

Eşinin kızına olan ilgisinden ve sevgisinden dolayı mutluluğunu dile getiren ev hanımı anne Emine Yaldız (38) ise "Ayşegül babasını çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. O olmadığında hayat duruyor bizim için. Güzel tepkiler alıyoruz. Güzel dualar ediyorlar, en önemlisi bu. Bazen benim için yorum yapıyorlar eşim kıskanıyor. Bizi seven dua eden herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.





















