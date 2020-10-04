Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları koruma günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret etti. Emine Erdoğan, 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplendi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulundu.

Barınakta kalıcı yuvalarını bekleyen çok sayıda hayvanın yaşamlarına ve barınağa getiriliş hikayelerine dair incelemelerde bulunan Erdoğan, 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği de sahiplendi.

Engelli köpek 'Leblebi'yi Emine Erdoğan sahiplendi VİDEO



"EVCİL HAYVANLARI SATIN ALMAYALIM, SAHİPLENELİM"

Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dair sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı;

"Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara bir kap su, bir kap mama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Dün Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ettim.





"MECLİSİMİZİN, HAYVAN HAKLARI İÇİN YASA ÇIKARMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini yürekten tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor. Meclisimizin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek, tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum.





"LEBLEBİ ARTIK BİZE EMANET"

Leblebi bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvan severler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum."













