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    Engelli maaşı ne kadar oldu? Bayramdan önce yatırılacak mı?

    Zamlı engelli maaşı ne kadar oldu?İşte zamlı maaşlar...
    • 04.07.2022 - 15:25
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    Engelli maaşı ne kadar oldu? Bayramdan önce yatırılacak mı?

    Yeni asgari ücret fiyatının açıklanmasının ardından gözler engelli maaşlarının ne kadar olacağı konusuna çevrildi.

    Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının belli olmasının ardından engelli aylığı ne kadar oldu soruları gündeme geldi.

    Engelli maaşı ne kadar oldu? Bayramdan önce yatırılacak mı? #1

    Engelli vatandaşların maaşlarındaki artış miktarı belli oldu.İşte zamlı engelli maaşları..

    Zamlı engelli maaşları ne kadar oldu?

    Yeni asgari ücretin 5500 TL olduğu açıklandıktan sonra engelli maaşlarıda zamlandı.Engel oranı % 40-69 arasında bulunan vatandaşlar için engelli aylığı 1124 liraya,  %70 ve üzerinde engellilik oranı bulunanlar için ise engelli aylığı 1687 liraya yükseltildi. Engelli yakını aylığı ise 1124 lira olarak açıklandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağı müjdesini verdi.


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