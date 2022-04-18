Engelli maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını öğrenmek isteyenler, "Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı 2022?" sorusunu araştırmaya başladı.

Engelli vatandaşların hem maddi hem de manevi sıkıntılarını en aza indirmeye yarayan engelli maaşı, düzenli olarak ödeniyor.

Bu kapsamda da yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları, artan asgari ücretle birlikte yükseltildi.

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.

Ramazan Bayramı'nda az bir süre kala ise artan bu engelli maaşlarının yatıp yatmacağı gündeme getirildi.

Engelli maaşı alan vatandaşlar ve yakınları, "Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı 2022?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? İşte detayları...

2022 engelli maaşları ne zaman yatacak?

Engelli maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz bayram öncesi maaşlar hesaplara aktarılmıştı. Benzer bir kararının bu bayramda da alınması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı içerisinde 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını açıkladı.

Bakan Yanık, Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız.

Bu doğrultuda Nisan ayında1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının bilgisini verdi.