Engellilerin görülmeye değer sevinci: Bir günlüğüne asker oldular Temsili askerlik uygulaması alan askerler için yemin töreni düzenlendi. Askerlerden Gökçe, "Bir günlük asker olmak benim için çok sevinçli" dedi.

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AA

Ankara'da 21 engelli, en sevinçli ve gururlu günlerinden birini yaşadı.

11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda buluşan engelliler, bir günlüğüne asker oldu.

Engelliler Haftası dolayısıyla 21 engelli için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, temsili askerlik uygulaması gerçekleştirildi.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen engelliler, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Ankara 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na geldi.

Üniformalarını giydiler

Burada üniformalarını giymelerinin ardından temel askerlik eğitimine tabi tutulan engelliler için daha sonra tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende engelliler, ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup yemin ederek terhis belgelerini aldı. Törende, Mehteran Takımı da gösteri yaptı.

"Duygulu bir an"

Bir günlük askerlik görevini yerine getiren Samet Gökçe, askerlik duygusunu yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bir günlük askerlik yaptılar - FOTO GALERi

Askeri kamuflaj giymenin kendisine mutluluk verdiğini dile getiren Gökçe, şöyle dedi:

Normalde askerlikten muafım. Bir günlük asker olmak benim için çok sevinçli ve duygulu bir an. Herkese çok teşekkür ederim.

Babası Sezer Gökçe de çocuğunu asker olarak görmekten gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)