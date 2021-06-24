Engin Verel kimdir? Fenerbahçe başkan adayı Engin Verel'in biyografisi..

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Engin Verel, başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Bunun üzerine taraftarlar, Fenerbahçe başkan adayı Engin Verel kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Fenerbahçe Kulübü'nde 26 Haziran'da düzenlenecek başkanlık seçimi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'un ardından bir başkan adayı daha ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Engin Verel, sosyal medya hesabından, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın (bugün) 15.00'da açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla." açıklamasını yaptı.

Bu gelişmenin ardından sarı lacivertli takıma gönül verenler, Engin Verel'in hayatı ve futbol kariyeri ile ilgili araştırmalarına başladı.

Peki Engin Verel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fenerbahçe başkan adayı Engin Verel'in biyografisi...

ENGİN VEREL KİMDİR?

15 Eylül 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Engin Verel, futbola dayısının futbol takımı Davutpaşa'da başlamış ve 1973 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur.

1975'te Fenerbahçe'ye geçen Verel, Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşamış ve 1979'dan itibaren 4 yıl Avrupa'da futbol oynamıştır. Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusudur.

Fransa'da Lille OSC (1981 - 1982) takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçilmiştir. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadın'da rövaşatayla attığı gol, Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçilmiştir.

Türkiye'ye geri dönen Verel, iki sene Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1987 yılının Ağustos ayında Fenerbahçe ile Rizespor arasında İstanbul'da oynanan jübile maçında Onur Kayador ile birlikte futbola veda etmiştir.

35 kez millî takımlara çağrılan Engin Verel, 5 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 26 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir. Eski sinema oyuncusu Bahar Erdeniz ile evli olan Engin Verel'in Can Verel adında bir oğulları vardır.

CAN VEREL KİMDİR?

Yeşilçam döneminin ünlü ismi Bahar Erdeniz'le Fenerbahçe başkan adayı Engin Verel'in oğlu olan genç oyuncu Verel, Kanal 7'de yayımlanan ''Yemin'' dizisinde Kemal karakterini canlandırmaktadır.