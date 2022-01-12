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    Ensonhaber editörlerinden İstanbul hava raporu

    Ensonhaber editörlerinden İstanbul hava raporu

    Ensonhaber editörleri İstanbul'da yaşadıkları semtlerden hava durumunu aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 22:33
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 23:09
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    İstanbul hafta başından itibaren soğuk havanın etkisinde.

    Dün itibarıyla ise megakent kar beklentisi içinde.

    Resmi kurumlardan da bu konuya ilişkin uyarı içerikli açıklamalar yayınlanırken iki gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kendini kar yağışına bıraktı.

    ENSONHABER EDİTÖRLERİNDEN HAVA RAPORU

    Akşam saatlerinde ise bazı semtlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

    Ensonhaber editörleri de yaşadıkları ilçelerde son hava durumunu çektikleri videolarla bildirdi.

    Ensonhaber editörlerinden İstanbul hava raporu VİDEO HABER

    Ensonhaber editörlerinden İstanbul hava raporu #1

    Ensonhaber editörlerinden İstanbul hava raporu #2

    Ensonhaber editörlerinden İstanbul hava raporu #3

    Ensonhaber editörlerinden İstanbul hava raporu #4

    Ensonhaber editörlerinden İstanbul hava raporu #5

    Ensonhaber editörlerinden İstanbul hava raporu #6


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