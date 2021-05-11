Enteresan hikayesiyle: İmambayıldı tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, imambayıldı yer aldı. İzleyiciler, imambayıldı tarifini araştırmaya başladı. İşte, enteresan hikayesiyle imambayıldı tarifi..

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, imambayıldı yer aldı.

Hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek olan imambayıldının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden imambayıldı tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Karnıyarık yemeğine benzetilen imambayıldı tarifinde karnıyarıktan farklı olarak et veya kıyma harcı yerine soğanlı, domatesli sarımsaklı iç harç kullanılıyor.

Peki en lezzetli zeytinyağlı yemeklerin başında gelen imambayıldı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte imambayıldı malzemeleri ve tarifi...

İMAMBAYILDI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

8 orta boy patlıcan

4 adet soğan

12 diş sarımsak

3 adet domates

4 adet sivri biber

Bir çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

2 kesme şeker

2 su bardağı sıcak su

Domates sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir su bardağı rendelenmiş domates

Bir tatlı kaşığı domates salçası

İMAMBAYILDI NASIL YAPILIR? İMAMBAYILDI TARİFİ

Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden alacalı soyun.

Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile kurulayın.

Soğanları soyup piyazlık doğrayın ve srımsakları ayıklayın.

Domatesleri soyup küp doğrayın ardından biberleri temizleyip ortadan ikiye kesin ve ince doğrayın.

Zeytinyağını tavada ısıtın, soğan ve tuzu ilave edip soteleyin.

Sarımsak, domates, biber, şeker ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Ayçiçeği yağını bir tavada ısıtın.

Isınan yağda patlıcanları iki taraflı hafif kızartın.

Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.

Patlıcanları yayvan bir tencereye aralıklı olarak yerleştirin.

Orta kısımlarını bıçakla hafif kesip açın ve soğanlı harcı paylaştırın.

Tencerenin kenarından 2 su bardağı sıcak su ekleyin.

Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin.

Domates sosu hazırlamak için zeytinyağını tavada ısıtın.

Rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyip bir taşım kaynatın.

Sosu bir servis tabağına alın.

Üzerine patlıcanları yerleştirip ince kıyılmış maydanoz serpin. Afiyet olsun...

İMAMBAYILDI HİKAYESİ

İmambayıldının adının tarihçesi hakkında türlü rivayetler vardır.

Bir rivayete göre, eski bir dönemde bir imam, karısı tarafından yapılan bu yemeği ilk kez yediğinde lezzetinden veya yemeğe katılan malzemenin maliyetinden dolayı bayılmıştır.

Bir başka rivayete göre, gene eski bir zamanda bir imam zengin bir zeytinyağı tüccarının kızı ile evlenmiştir. Eşinin çeyizinde bol miktarda kaliteli zeytinyağı bulunmaktadır.

Kadın ilk günlerde kocasına bu zeytinyağı ile hazırlanmış, içine domates ve soğan eklenmiş patlıcan yemeği hazırlar. Onüçüncü günde yemek masasında patlıcan bulunmamaktadır. Buna şaşıran imam artık zeytinyağının kalmadığını öğrenince üzüntüsünden bayılır.

En yaygın olarak bilinen rivayet ise şu şekildedir:

Savaş zamanlarında halk kıtlık çekmektedir. Dönemin imamının kileri ise oldukça zengin olmasına rağmen imam, eşinin bu malzemeleri kullanmasına izin vermemektedir. Bu duruma imamın eşi isyan etmiş ve tek başına yemek yemek istemediğini söylemiştir.

Aralarında geçen bir tartışmadan sonra imamın eşi komşuları eve toplamış ve evdeki malzemelerle yemek hazırlamış, kalan malzemeleri komşulara pay etmiştir.

İmam ise eve geldikten sonra yemeği afiyetle yemiştir. Ancak yemek sonrası kilerin boş olduğunu görünce baygınlık geçirmiştir. Dolayısıyla yemeğin adı da imambayıldı olmuştur.

Oldukça enteresan bir hikayeye sahip olan imambayıldı yemeği, şimdilerde sofralardan eksik ediimeyen, oldukça uygun maliyetle pişirilen leziz bir tarif...