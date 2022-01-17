EPDK fatura itirazı: Elektrik faturasına nasıl itiraz edilir, itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

EPDK fatura itirazı: Elektrik faturasına nasıl itiraz edilir, itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

Elektrik faturalarının yüksek geldiğini düşünen vatandaşlar, ''Elektrik faturasına nasıl itiraz edilir, itiraz dilekçesi nasıl yazılır?'' sorularına yanıt arıyor. Peki EPDK şikayet hattı numarası kaç?

Aralık ayına ait elektrik faturaları her zamankinden yüksek gelen vatandaşlar, duruma tepki göstermişti.

Vatandaşların faturaların yeniden gözden geçirilmesi talebi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından olumlu karşılanmıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıklamıştı.

Mustafa Yılmaz, ayrıca vatandaşların en ufak bir tereddüdü olması halinde internet sitesindeki fatura hesaplama modülünü kullanarak, herhangi bir hata tespit etmeleri durumunda kuruma başvuru yapabileceklerini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından elektrik faturasına itiraz etmek isteyen vatandaşlar, EPDK şikayet hattı ve elektrik faturası itirazı süreciyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı.

Peki elektrik faturası itirazı nereye yapılır, itiraz dilekçesi nasıl yazılır? EPDK şikayet hattı numarası kaç? İşte EPDK fatura itirazı ile ilgili detaylar...

ELEKTRİK FATURASI İTİRAZI NEREYE YAPILIR, İTİRAZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Elektrik faturalarına itiraz etmek için kişilerin, fatura ve kimlik ile birlikte anlaşmalı olduğu elektrik şirketinin müşteri hizmetlerine dilekçe veya mail yoluyla başvuru yapması gerekmektedir.

Türkiye'de elektrik dağıtım hizmeti, 21 özel elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılır. Abonelik işlemleri, sayaç okuma, faturalandırma, kesme bağlama gibi bütün hizmetler de bu şirketler tarafından sağlanır.

Faturanın normalden yüksek geldiğini düşünülüyorsa:

Hizmet alınan elektrik dağıtım şirketine itiraz dilekçesi yazılır.

Dilekçeyi hizmet birimleri ya da işletme müdürlüklerine doğrudan ulaştırabilir, posta ya da e-posta yoluyla itirazınızı bildirebilir veya müşteri hizmetleri üzerinden kayıt oluşturulabilir.

Ayrıca elektrik dağıtım şirketlerinin web sitelerinde yer alan fatura itiraz bölümü üzerinden de bir itiraz kaydı oluşturulabilir.

EPDK FATURA ŞİKAYETİ NASIL YAPILIR, ŞİKAYET HATTI NUMARASI?

EPDK'nın internet sitesinde şikayet ile ilgili verilen bilgide, ''Kurumumuz portalından yapmış olduğunuz başvurularınız ile CİMER aracılığıyla Kurumumuza ulaşan başvurularınızın durumunu ve verilen cevapları yine bu portaldan takip edebilirsiniz.'' ifadeleri yer almaktadır.