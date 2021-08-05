Eray Şamdan Tokyo'da tarih yazdı! Karatede yarı finale yükselen Eray Şamdan'ın maçı ne zaman, saat kaçta?

Karatede erkekler kumite 67 kiloda yarı finale yükselen Eray Şamdan, madalyayı garantiledi. Bunun akabinde Eray'ın maç tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, Eray Şamdan'ın maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları tüm heyecanı ve hızıyla devam ediyor.

Bazı sporcularımız madalya ile dönerken bazı sporcularımız ise iyi mücadele etmelerine rağmen madalya alamadı.

Madalya almaya hak kazanan sporcularımızdan birisi ise Eray Şamdan oldu.

Rakiplerini bir bir eleyerek yarı finale yükselen Şamdan, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti.

Bunun akabinde, "Yarı finale yükselen Eray Şamdan'ın maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları gündeme getirildi.

Peki, Yarı finale yükselen Eray Şamdan'ın maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar..

ERAY ŞAMDAN'IN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu.

İlk iki ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşılaştı. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyası almaya hak kazandı.

Eray Şamdan, yarı finalde B Grubu'nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eşleşti. Yarı final müsabakası bugün TSİ 14.15'te başlayacak.