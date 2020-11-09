Alınan koruma önlemleri sayesinde sayıları artan yaban kazları, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü, yaz mevsimi boyunca konaklayan flamingoların yanı sıra binlerce yaban kazı için de önemli bir yaşam alanı oldu.

215 kuş türünün gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda doğal yaşam alanlarının koruma altına alınması, kuş popülasyonunu artırdı.

FLAMİNGOLARA VE YABAN KAZLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Yaban hayvanlarının daha güvenli ortamda üreme alanı bulduğu göl, yaz mevsimi boyunca konaklayan flamingoların yanı sıra bugünlerde binlerce yaban kazına da ev sahipliği yapıyor.

Kuş cenneti Erçek Gölü yaban kazlarıyla şenlendi ViDEO

"KUŞ POPÜLASYONU SÜREKLİ BÜYÜYOR"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Özdemir Adızel, yıllardır Erçek Gölü'nde yaban hayatıyla ilgili araştırmalar yaptıklarını anlattı.

Gölde yaban hayatına karşı duyarlılığın her geçen gün arttığını belirten Adızel, "Nihayet birkaç festivalden sonra burası Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla 'kesin korunacak hassas alan' sınıfına girdi. Kuş popülasyonu için son derece önemli bir karar. Bu kararın göldeki kuş çeşitliliğine de yansıdığını görüyoruz." dedi.

Erçek Gölü, yaban kazlarıyla şenlendi FOTO GALERi

"KAŞIK GAGA VE DİĞER KUŞLAR DA GELECEK"

Halkı bilinçlendirme çalışmaları neticesinde Erçek Gölü'nde her gün yeni bir sürprizle karşılaştıklarını söyleyen Adızel, farklı kuşların buraya geldiğini, kuş popülasyonunun sürekli arttığını görmenin sevincini yaşadıklarını vurguladı.

Koruma tedbirlerinin bu şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizen Adızel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası göç yolu üzerinde bulunan bir alan. Daha önce bu bölgeden kazların geçtiğini biliyoruz. Fakat önceki yıllarda yoğun avcılık faaliyetleri nedeniyle hayvanlar burada kışlamıyordu. Koruma çalışmaları son yıllarda çok etkili oldu. Yaklaşık 4 bin yaban kazı buraya geldi.

Büyük kısmını sakarca kazı oluşturuyor. Aralarında boz kazlar da var. Kış ördeklerinin büyük bir kısmı da göle gelmeye başladı. Yakında kaşık gaga ve diğer kuşlar da gelecek. Dolayısıyla burası gün geçtikçe zenginleşiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Koruma çalışmaları için güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."



