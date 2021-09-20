İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerine altına düşmesiyle dün akşam saatlerinde kent genelinde yağmur etkili oldu.

Yağış, Erciyes'te ise yerini kara bıraktı.

ZİRVE KARLA KAPLANDI

Dağın 3 bin 500 rakımdaki Hörgüçkaya mevkisi ile yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 6 dereceye kadar düştü.

Erciyes beyaz örtüyle kaplandı ViDEO