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- Erciyes beyaz örtüyle kaplandı
Erciyes beyaz örtüyle kaplandı
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in yüksek kesimlerine kar yağdı.
- AA
- 20.09.2021 - 11:23
- Güncelleme : 21.09.2021 - 00:27
Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerine altına düşmesiyle dün akşam saatlerinde kent genelinde yağmur etkili oldu.
Yağış, Erciyes'te ise yerini kara bıraktı.
ZİRVE KARLA KAPLANDI
Dağın 3 bin 500 rakımdaki Hörgüçkaya mevkisi ile yüksek kesimler beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 6 dereceye kadar düştü.
Erciyes beyaz örtüyle kaplandı ViDEO