Erciyes Dağı beyaz gelinliğini giydi

Şehir merkezinde yağmur yağarken Erciyes Dağı'nda kar yağışı başladı. Zirveye yağan kar kalınlığı ise 10 santimetreyi geçti.

Kayseri'de mevsimlerin değişmesi ve havaların soğumasıyla beraber Erciyes Dağı'nda kar etkisini göstermeye başladı.

En önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan, tepesinden hem Karadeniz hem Akdeniz'i aynı anda görmenin mümkün olduğu Erciyes Dağı'na yağan kar, kartpostal görüntüsü oluşturdu.

Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Dün gece geç saatlerde şehir merkezinde başlayan sağanak yağmur ardından Erciyes Dağı'na yağan kar zirveyi beyaza bürüdü.

Kar yağışı, 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı’nda yoğun bir şekilde etkili olurken kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı.

İHA'nın haberine göre, Erciyes Dağı’nda hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.