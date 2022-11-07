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Erciyes Dağı'nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı

Erciyes Dağı'nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışından, kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi de nasibini aldı. Bölge kardan adamlarla renklendi.