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- Erciyes Dağı'nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı
Erciyes Dağı'nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışından, kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi de nasibini aldı. Bölge kardan adamlarla renklendi.
- DHA
- 07.11.2022 - 15:50
- Güncelleme : 07.11.2022 - 16:22
Türkiye sonbaharın etkisi altına girdi.
Sıcak havaların etkisini kaybetmesiyle birçok bölgenin zirvesinde kar yağışı etkili oldu.
Görüntülerin adresi Kayseri.
Erciyes beyaz gelinliğini giydi
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi adeta beyaz gelinliğini giydi.
3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan yağış belirli aralıklarla sürüyor.
Kar kalınlığı 15 santimetre
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, pistler beyaz örtüyle kaplandı.
Pistlerde sezonun ilk kardan adamı da yapıldı.
Erciyes Dağı'nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı VİDEO