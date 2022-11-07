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    Erciyes Dağı'nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı

    Türkiye'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışından, kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi de nasibini aldı. Bölge kardan adamlarla renklendi.
    • DHA
    • 07.11.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 16:22
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    Erciyes Dağı'nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı

    Türkiye sonbaharın etkisi altına girdi.

    Sıcak havaların etkisini kaybetmesiyle birçok bölgenin zirvesinde kar yağışı etkili oldu.

    Görüntülerin adresi Kayseri.

    Erciyes beyaz gelinliğini giydi

    Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi adeta beyaz gelinliğini giydi.

    3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan yağış belirli aralıklarla sürüyor.

    Erciyes Dağı nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı #1

    Kar kalınlığı 15 santimetre

    Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, pistler beyaz örtüyle kaplandı.

    Pistlerde sezonun ilk kardan adamı da yapıldı.

    Erciyes Dağı'nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı VİDEO

    Erciyes Dağı nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı #2

    Erciyes Dağı nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı #3

    Erciyes Dağı nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı #4

    Erciyes Dağı nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı #5


    Erciyes Dağı nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı #6

    Erciyes Dağı nda sezonun ilk kardan adamı yapıldı #7


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