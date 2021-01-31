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    Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

    Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.
    • AA
    • 31.01.2021 - 16:31
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    Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

    Charter seferlerle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından önce seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ndeki pistlerde yoğunluk oluşturdu.

    ÇOĞU MASKESİZ KAYDI

    Tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

    Ziyaretçilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat etmedikleri görüldü.

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