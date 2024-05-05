Erciyes mayısta karla kaplandı Kış turizm merkezi Erciyes, soğuyan hava sonrası beyaz örtüyle buluştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kayseri'de turistik Erciyes Kayak Merkezi, bahar aylarında beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar yağdı.

İl merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava, Erciyes Kayak Merkezi'nde yerini kara bıraktı.

Erciyes'te beyaz örtü

Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü 2 bin 200 metreden üst noktalara kadar etkili olan kar yağışı sonrası zemin beyaz örtüyle kaplandı.

Turistler; İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Aksaray, Konya ve Ankara gibi Türkiye'nin dört bir tarafından hem hava yolu hem de kara yoluyla söz konusu merkeze ulaşıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)