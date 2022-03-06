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    Erciyes'te eşler arası 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışması 

    Erciyes Kayak Merkezi'nde, çiftlerin katılımıyla düzenlenen 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
    • DHA
    • 06.03.2022 - 16:23
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    Erciyes'te eşler arası 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışması 

    Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen 'Artık çekilmez oldun' yarışmasına 25 çift katıldı.

    Yarışmada, erkekler eşlerini 100 metre parkurda kızakla yokuş yukarı çekti.

    Ardından çiftler kızakla aşağıya kayarak, yarışmayı tamamladı.

    Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Remzi Durak ve Rabia Yalçın çifti birinci oldu.

    "HER YIL DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    Yarışma sonrası dereceye giren çiftlere çeşitli ödüller verildi. Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, "Erciyes Kayak Merkezi'nde yine keyifli bir hafta sonu geçiriyoruz. 4 farklı kapıda dört mevsim dört dörtlük etkinliklerin gerçekleştiği Erciyes'imizde bugün 8'incisini düzenlediğimiz eşler arası kızak yarışması, 'Artık çekilmez oldun' sloganıyla Hacılar Kapı'da gerçekleşti. İsminin esprisine yakışan eşlerin birbirini çekerken zorlandıkları, keyifli, eğlenceli bir aktivite oluyor. Her geçen yıl katılım artıyor. Biz de bunu inşallah her yıl düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

    Erciyes te eşler arası Artık çekilmez oldun kızak yarışması  #1

    Erciyes te eşler arası Artık çekilmez oldun kızak yarışması  #2

    Erciyes te eşler arası Artık çekilmez oldun kızak yarışması  #3

    Erciyes te eşler arası Artık çekilmez oldun kızak yarışması  #4

    Erciyes te eşler arası Artık çekilmez oldun kızak yarışması  #5

    Erciyes te eşler arası Artık çekilmez oldun kızak yarışması  #6

    Erciyes te eşler arası Artık çekilmez oldun kızak yarışması  #7


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