Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oldu.

Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

BEYAZA BÜRÜNDÜ

3 bin 917 metre yüksekliğe yağan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu. Kar yağışı sonrası Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Merkezdeki yollar da karla kaplandı. Erciyes'te bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye çıktı. Erciyes'te kayak sezonunun yakında açılması bekleniyor.

Kent merkezinde gece 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının, gündüz ise 9 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Erciyes’te kar kalınlığı 20 santime ulaştı VİDEO





































