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    Erciyes'te sakin hafta sonu

    Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin hafta sonlarından birini yaşıyor.
    • AA
    • 07.03.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 14:28
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    Erciyes'te sakin hafta sonu

    Charter seferlerle Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçileri ağırlayan Erciyes'in pistleri, bu hafta sonu büyük oranda boş kaldı.

    BOŞ KALAN PİSTLERİN TADINI ÇIKARDILAR

    Erciyes'e gelen az sayıdaki tatilci, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

    KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

    Öte yandan Erciyes'e çıkan yollarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri, kayak merkezine gitmek isteyen tüm araçları durdurarak belgelerini kontrol ediyor.

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