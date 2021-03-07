Haberler

Yaşam Haberleri

Erciyes'te sakin hafta sonu

Erciyes'te sakin hafta sonu

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin hafta sonlarından birini yaşıyor.