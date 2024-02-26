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Erciyes'te turist yoğunluğu: Hafta sonu 125 bin kişiyi ağırladı

Erciyes'te turist yoğunluğu: Hafta sonu 125 bin kişiyi ağırladı Hafta sonunu ailesiyle birlikte geçirmek isteyen kış tatili sevenler, kayak merkezine akın etti. Bölgeyi iki günde yerli ve yabancı 125 bin ziyaret etti.