Erciyes'te turist yoğunluğu: Hafta sonu 125 bin kişiyi ağırladı

İHA
Yurt genelinde kar yağışı devam ediyor.
Kayak yapmayı seven vatandaşlar ise tatil rotalarını çiziyor.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes ise yoğun ilgiyle karşılanıyor.
Hafta sonunu ailesiyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar, Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti.
Uzun kuyruklar oluştu
Kayak merkezinde pistler binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, turistlerin eğlenceli anları kameralara yansıdı.
Kayak yapmanın yanı sıra teleferiğe binmek isteyen vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturdu.
125 bin turist ağırladı
Kar kalınlığının 50 santimetreye kadar yükseldiği Erciyes Dağı, hafta sonu yerli ve yabancı 125 bin turiste ev sahipliği yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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