Metrelerce çekilen deniz suyu nedeniyle bölgede adacıklar oluştu. Bölge sakinleri, halkın endişeye kapılmaması gerektiğini söyledi.

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ndeki Düzler sahilinde deniz suyu yaklaşık 20 metre çekildi.

Bölgede denizin su seviyesi 1 metre civarında düştü.

Deniz suyunun çekilmesiyle bölgede kısmi adacıklar oluşurken, tekne tonozları ortaya çıktı.

"HALK, DEPREM OLACAK ENDİŞESİ YAŞAMASIN"

Bölge sakinlerinden Yaşar Tınaz, "İlçe halkı deprem olacak endişesi yaşamasın, korkuya gerek yok. Bu yaşanan tamamen doğa olayı. Havanın basıncı ve poyrazın etkisiyle kıyıdaki su çekiliyor.

Bu bir meteorolojik bir olaydır. İnsanlar oluşan adacıklar karşısında şaşkına dönse de bu doğa olayı her yıl yaşanıyor." diye konuştu.

Erdek’te deniz çekildi ViDEO