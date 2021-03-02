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    Ereğli'de sobaya benzin döken kayınvalide-gelin yaralandı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan kayınvalide ve gelin, sobaya benzin dökünce olanlar oldu.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 15:45
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    Ereğli'de sobaya benzin döken kayınvalide-gelin yaralandı

     

    Öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana gelen olayda, Sevim Erdoğdu ve gelini Serpil Erdoğdu, evde sobayı yakmak için benzin dökünce, sobada parlama oldu. Ereğli de sobaya benzin döken kayınvalide-gelin yaralandı #1

    ELLERİ VE YÜZLERİNDE YANIKLAR OLUŞTU

    Sevim ve Serpil Erdoğdu'nun yüzleri ve ellerinde yanıklar oluştu. Dumandan da etkilenin kaynana gelin, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gelen itfaiye ekipleri ise kontrolde bulundu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Ereğli de sobaya benzin döken kayınvalide-gelin yaralandı #2


    Ereğli de sobaya benzin döken kayınvalide-gelin yaralandı #3

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