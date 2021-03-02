Ereğli'de sobaya benzin döken kayınvalide-gelin yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan kayınvalide ve gelin, sobaya benzin dökünce olanlar oldu.

Öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana gelen olayda, Sevim Erdoğdu ve gelini Serpil Erdoğdu, evde sobayı yakmak için benzin dökünce, sobada parlama oldu.

ELLERİ VE YÜZLERİNDE YANIKLAR OLUŞTU

Sevim ve Serpil Erdoğdu'nun yüzleri ve ellerinde yanıklar oluştu. Dumandan da etkilenin kaynana gelin, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gelen itfaiye ekipleri ise kontrolde bulundu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



