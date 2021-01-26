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    Eriyen kar suları Karadeniz’in rengini değiştirdi

    Bartın’da son yıların en yoğun kar yağışının ardından eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı. Irmağın denize döküldüğü bölge, çamur rengini aldı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 13:02
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    Eriyen kar suları Karadeniz’in rengini değiştirdi

    Bartın’da 3 gün yoğun şekilde yağan yaklaşık 80 santime ulaşan kar, yağmur ve sıcak hava ile birlikte erimeye başladı.

    Karların erimesiyle birlikte eriyen kar suları, Bartın Irmağı'na aktı.

    RENGİ DEĞİŞTİ

    Bartın Irmağı’nın döküldüğü bölümde ise denizin rengi değişti. Liman bölgesinde deniz, eriyen kar sularının taşıdığı çamurun rengini aldı.

    ÇAMURA DÖNDÜ

    Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

    Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.

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    Eriyen kar suları Karadeniz’in rengini değiştirdi #5

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