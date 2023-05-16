Erkek kaplanla dişi kaplanın av kavgası Kruger'de olanı biteni gözleyenler, iki kaplanın yemek konusundaki şiddetli kavgasına tanıklık etti.

ensonhaber.com

Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı’nda vahşi yaşamın acımasızlığı yeniden gözler önüne serildi.

Parkta olup biteni gözleyen gezginler, bir av ve iki kaplanın kıyasıya mücadelesine şahit oldu.

Kaplanların yemek kavgası

Kaplardan biri, yakaladığı avı yemek istediği sırada diğer kaplanın saldırısına uğradı.

Amacına ulaşan saldırgan kaplan, daha sonra söz konusu avı sürükleyerek gözden kayboldu.

Yaşananlara tanıklık edenlerin, kaplanların dikkatini çekmemek adına alçak sesle konuştuğu da duyuldu.