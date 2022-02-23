Erken rezervasyonda Holimax ; Kıbrıs Otel avantajları

Yavru Vatan Kıbrıs; herkesin en az bir defa gezip görmek istediği bir yerdir. Siz de müsait olduğunuz takdirde dört bir yanı denizlerle çevrili olan Kıbrıs’ta tatil yapabilirsiniz.

Takdir edersiniz ki, Kıbrıs; Türkiye’ye oldukça yakın bir adadır. Hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kıbrıs’a gitmek son derece kolaydır.

Birçok kişinin aklında neden Kıbrıs’a gitmeliyim sorusu bulunuyor. Her şeyden önce, Kıbrıs’ın tarihi dokusunu keşfetmek adına yolunuz mutlaka buraya düşmeli! Mavi Köşk, St. George Kilisesi, Venedik Kulesi, Namık Kemal Zindanı ve Müzesi ve daha birçok yeri görmeden Kıbrıs’tan dönmemelisiniz. Kıbrıs otelleri; Kıbrıs’a gitmek isteyenler için önemli bir gerekçe olarak ortaya çıkıyor. Hem çocuklu ailelere hem de balayı çiftlerine hitap eden otel seçenekleri sayesinde ekonomik ve lüks bir tatil yapabilirsiniz. Masmavi denizi ve yemyeşil ağaçları ile bilinen Kıbrıs’ta deniz keyfi yapmak vereceğiniz en doğru kararlardan birisi olacaktır. Ayrıca, Kıbrıs mutfağına özgü lezzetleri de mutlaka denemelisiniz.

Erken Rezervasyon Fırsatları için Holimax

Erken rezervasyon sayesinde Nisan ila Ekim ayları arasında düşündüğünüz bir tatili aylar öncesinden ekonomik bir şekilde planlama şansına erişirsiniz. Bir başka deyişle, lüks bir otelde indirimli fiyatlarla kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra, cazip ödeme seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Ayrıca, yer bulma gibi bir sorunla da karşılaşmazsınız.

Erken rezervasyon sahip olduğu avantajlarla da dikkat çeker. Her şeyden önce, bütçenizi ve zamanınızı olabilecek en ekonomik şekilde planlarsınız. Yaz sezonunda yükselen fiyatlardan hiçbir şekilde etkilenmeden tatil yapabilirsiniz. Son dakika tatil planı yapanların aksine konaklama ve ulaşım seçeneklerinde yer bulma problemi yaşamazsınız. Aynı ücreti ödediğiniz halde çok daha lüks ve konforlu bir otelde kalma şansını elde edersiniz. Erken rezervasyon otelleri; sunmuş oldukları farklı konaklama seçenekleri ile de dikkat çeker. Bu sayede, istediğiniz konsepte uygun bir tatil yapabilirsiniz.

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Kıbrıs’ın Vazgeçilmez Girne Otelleri

Kıbrıs’ta tatil yapmayı düşünüyorsanız oldukça doğru bir karar verdiğinizi söylemeliyiz. Masmavi denizi, cennetten farksız manzarası, lüks otelleri, casino deneyimi sunması ve daha birçok özelliğiyle sizi kendisine hayran bırakacak bir yerdir. Kıbrıs’a gelen birçok kişinin tercihi tahmin edebileceğiniz gibi Girne oluyor. Kıbrıs Girne otelleri sayesinde harika bir tatil yapmak mümkün hale geliyor. Gelin, Girne otelleri hakkında bilgi verelim!

Les Ambassadeurs Hotel & Casino: Beş yıldızlı otel kategorisinde yer alır. Akdeniz’e bakan manzarası ile gören herkesi büyüler. Lüks tesisleri ve bünyesinde bulunan restoranları ile de fark yaratır. Lüks butik tarzını size sonuna kadar hissettirir. Standart oda için dokuz taksit imkanı sunulur. Aile oteli, balayı oteli, SPA oteli gibi özelliklerin hepsine sahiptir.

Elexus Hotel & Resort & Spa & Casino: Kıbrıs’taki en iyi casinolardan birisini bünyesinde barındırır. Standart deniz manzaralı odası için dokuz taksit fırsatı sunulur. Bunun yanı sıra, 0-12 yaş için ücret talep edilmez.

Kaya Palazzo Resort & Casino: Deniz manzaralı royal suite ile fark yaratır. Oteldeki tüm odalar için dokuz taksit avantajı sunulur. Denize sıfır aile oteli arayanlara hitap eder.

Lords Palace Hotel & Spa & Casino: Kara manzaralı standart odası başta olmak üzere diğer oda seçenekleriyle beklentilerin çok üzerinde bir hizmet sunar. Diğer Girne otelleri gibi burada da dokuz taksit fırsatı sunulur.

The Arkın Colony Hotel: Görüp görebileceğiniz en güzel manzaralardan birisine sahiptir. Aile ve balayı oteli olarak hizmet verir.

Dorana Hotel: Kablosuz internet, kapalı restoran, bar ve özel plajı ile fark yaratır. Aile oteli oluşu ciddi bir avantajdır.

Vuni Palace Hotel: Her şey dahil ve yarım pansiyon seçenekleriyle hizmet veren standart ve premium oda alternatiflerine sahiptir.

Rocks Hotel & Casino: En iyi Girne otelleri arasında kendisine yer bulan Rocks Hotel & Casino; sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. İleri yaşta ve engelli insanlar için uygun bir otel olduğunu söylemek gerekir. Bunun yanı sıra, denize sıfır konumu ve özel plajı ile de müşterilerinin takdirini kazanır.

Kıbrıs Girne otelleri yukarıdakilerle sınırlı değil! Life Hotel Girne, Grand Pasha Kyrenia Hotel & Casino & Spa, Dome Hotel, Merit Park Hotel & Casino, Merit Crystal Cove Hotel & Casino, Grand Center Boutique Hotel, Merit Royal Premium Hotel & Casino, The Savoy Ottoman Palace Hotel & Casino, Oscar Resort Hotel ve daha birçok otelin de Girne sınırları içerisinde yer aldığından bahsetmeliyiz.

Erken Rezervasyon ile Tatil Fırsatları Holimax’te

Erken rezervasyon sayesinde siz de güzel bir tatili oldukça uygun fiyatlarla gerçekleştirebilirsiniz. Holimax; erken rezervasyon yaptırmak isteyenlerin bir numaralı adresi! Türkiye’nin her yerinde bulunan otellerin yanı sıra Kıbrıs’taki oteller için de erken rezervasyon yaptırma imkanınız bulunuyor. Aile, balayı, denize sıfır, Spa, yetişkin, muhafazakar ve daha birçok otel seçeneği arasından beklentilerinize ve bütçenize uygun seçimler yapabilirsiniz. Ayrıca, belirlediğiniz fiyat aralığına uygun otellere de yalnızca tek bir tıkla ulaşabilirsiniz.