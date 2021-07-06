Erkenden hesaplarda...Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi!

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli aylıklarına dair müjdeyi verdi. Milyonlarca emekli, "Bayram öncesi maaşlar yatar mı?" sorusunu merak ediyor.

Türkiye'de emekli maaşı alan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi ödeme alıp alamayacaklarını merak ediyordu.

Kabine toplantısında durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram öncesine dair sevindiren haberi duyurdu.

Açıklanan temmuz ayı zammı ile birlikte gözlerini maaş gününe çeviren emekliler, hem maaş hem de bayram ikramiyesi alacak. Bu kapsamda emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram öncesi maaşlar yatacak mı? gibi sorular gündemde yerini aldı.

Peki emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İşte yanıtı..

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz - 23 Ağustos 2021 tarihlerinde idrak edilecek. Zamlı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.