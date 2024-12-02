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DHA

Erzincan'ın Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Dumanlı Tabiat Parkı, kar yağışına teslim oldu.

Etrafı çam ormanlarıyla çevrili olan parkta kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı.

Yazın yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkında, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

KAR MANZARASI DRONE İLE KAYDEDİLDİ

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan parkın karla kaplı hali, drone ile görüntülendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü parkta oluşan sarkıtlar, ayrı bir güzellik oluşturdu.

Yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin gezmeye geldiği park, kar yağışından sonra da davetlilerini ağırlıyor.