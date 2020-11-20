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    Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşıma kar ve sis engeli

    Olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkilerken, Sakaltutan Geçidi'nde araçlar ilerleyemedi. Polis, sürücülerden hava düzelene kadar beklemelerini istedi.
    • AA
    • 20.11.2020 - 14:10
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    Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşıma kar ve sis engeli

    Erzincan'da etkili olan kar ve sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

    Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde sabah etkisini artıran kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

    ARAÇLAR YOLDA KALDI

    Sakaltutan Geçidi'nde bazı ağır tonajlı araçlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı.

    Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşıma kar ve sis engeli #1

    POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI

    Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda bekleyen polis ve Karayolları ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için çalışma başlattı.

    Trafik polisleri, kar ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

    Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşıma kar ve sis engeli #2

    Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşıma kar ve sis engeli #3

    Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşıma kar ve sis engeli #4

    Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşıma kar ve sis engeli #5

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