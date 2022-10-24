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    Erzincan sonbahar renklerine büründü

    Sonbahar mevsimiyle birlikte ilkbaharda yeşeren ağaçlar şimdilerde sarı ve kırmızı renkleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kentteki görsel şölen drone ile görüntülendi.
    • 24.10.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 09:42
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    Erzincan sonbahar renklerine büründü

    Yurt genelinde sonbahar renkleriyle renk cümbüşü yaşanıyor.

    Bunlardan biri de Erzincan...

    Kentin Çağlayan beldesindeki yeşil sarı ve kırmızı renkler, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

    Zirvede kış, kentte sonbahar

    Bölgenin zirvesi beyaz gelinliğini giyerken Munzur Dağları'nın eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ağaçlık alanlar, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

    Yılın her dönemi ilgi gören kentin Çağlayan beldesinde sararan ağaçlar aynı zamanda fotoğraf tutkunlarından da yoğun ilgi görüyor.

    Erzincan sonbahar renklerine büründü #1

    Drone ile görüntülendi

    Rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

    İHA'nın aktarımına göre; doğanın sunduğu görsel şölen, drone ile görüntülendi.

    Erzincan’da sonbahardan kışa geçişte ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu VİDEO

    Erzincan sonbahar renklerine büründü #2

    "Gezip görülecek yerler"

    Rengarenk dağları izlerken büyük keyif aldıklarını dile getiren bir vatandaş, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.

    Erzincan sonbahar renklerine büründü #3

    Erzincan sonbahar renklerine büründü #4

    Erzincan sonbahar renklerine büründü #5


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