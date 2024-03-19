Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun iftar öncesi şehir turu İftardan önce şehri turlayan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, halkı iftar yemeğine davet etti. Şehir turunda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

İslam alemi 11 ayın sultanı Ramazan'ı heyecanla idrak ediyor.

Misafirperverliği ile dünyaya nam salmış ülkemizde ise her Ramazan'da davetler özel programlar, misafirlikler, çay sohbetleri artıyor...

Huzur, yardımlaşma ve sosyalleşmenin doruğa çıktığı bu ayda Anadolu'daki huzur ise hiçbir şeye benzemiyor.

Erzincan Valisi Aydoğdu'nun iftar öncesi şehir turu

Erzincan'da da o sakinlik ve huzur kendini hissettirirken şehirde her gün yüzlerce Erzincanlı kurulan sofralarda beraber iftar yapıyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da iftar öncesi makamından çıktı, halkın arasında karıştı. Esnafı ve sokaklardaki vatandaşları selamlayan Aydoğdu, ayaküstü sohbet etti.

Gençleri iftara davet etti

Aydoğdu, şehir stadında her gün kurulan iftar sofralarına da halkı davet etti.

Özellikle gençleri özel davetlisi olarak seçen Aydoğdu'nun vatandaşlarla renkli sohbeti kameralara yansırken, o anlar beğeni topladı.