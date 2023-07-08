Erzincan ve Tunceli arasında Merg Yaylası'na terörden temizlendi: Vatandaşın yoğun ilgisini aldı Doğaseverlerin, yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları Merg Yaylası’nı terörden temizlenmesinin ardından vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.

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İHA

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğaseverler yeni yerler keşfetmek için daha sık arayışa girmeye başladı.

İsviçre Alpleri'ne olan benzerliğiyle dikkat çeken nokta vatandaşların ilgi odağı oldu.

Terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü.

Munzur Dağları eteklerinde bulunan Merg Yaylası, bu günlerde yerli ve yabancı doğaseverlere ev sahipli yapıyor.

Bin bir çeşit çiçek ve endemik bitki örtüsü, bunun yanında koruma altında ki çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, boz ayı, vaşak, ur kekliği, kurt, tilki, kınalı keklik gibi zengin hayvan popülasyonuna sahip bir bölge olan Merg Yaylası, doğaseverler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem bir alan sağlıyor.

Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını adeta cezbediyor.

Yaklaşık 10 saatte gidilip dönülüyor

Sosyal medya üzerinden Merg Yaylası ve Yeşil Gölü ilk kez keşfedenler, yaylanın çiçeklenme döneminde, karların arasından, derelerden yürüyerek yaklaşık gidiş dönüş 10 saati bulan bir parkurla doğanın keyfini çıkardılar.

Kampçıların uğrak yerlerinden olmaya başlayan Merg Yaylası ve buzul göl olan Yeşil Göl, her geçen gün, doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

"Burası İsviçre Alpleri’nden farksız"

Ankara’da ikamet eden ve Merg Yaylasını sosyal medyadan görerek bölgeye gelen Ali Aksakal ve İsmail Ulker yaptıkları açıklamada, gördükleri manzaranın İsviçre Alpleri’nden farksız olduğunu belirterek, şöyle dedi: