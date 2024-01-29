İHA
Erzincan'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı...
Geceleri hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor ve günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Soğuk nedeniyle kentte dereler, baraj gölleri ve şelaleler buz tuttu; uzunca buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlar için seyirlik manzara
Buzla kaplanan dereler vatandaşlara seyirlik manzara oluşturdu. Fotoğraf tutkunları bu manzaraları çekmek için deklanşöre bastı.
Erzincan merkez Işıkpınar Mahallesi'nden geçen Vasgirt Deresi, buz tutan haliyle fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi. Buz tutan dere drone'la görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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