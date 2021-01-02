İlköğretim 6'ncı sınıf öğrencisi, babasının verdiği harçlıklarla kendisine 3 buzağı aldı. Veteriner olmak isteyen küçük kız, çiftçiliğe başladı.

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Gevenlik köyünde yaşayan 12 yaşındaki Işıl Su Ece Ergül, babasının verdiği harçlıkları biriktirdi.

Biriktirdiği harçlıklarla 3 adet bu sene dünyaya gelen dişi buzağı alan Işıl Su, hayvan sevgisi ve veteriner olma arzusuyla çiftçiliğe atıldı.

Işıl Su Ece Ergül, bölgenin en genç çiftçisi unvanını aldı.

DERS DIŞINDAKİ VAKTİNİ, HAYVANLARA ADIYOR

Pandemi sürecinde online derslerden arta kalan zamanın büyük bir bölümünü buzağılarla ilgilenerek geçiren Işıl Su Ece Ergül’e Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül ziyarette bulundu.

Erzincan'da 12 yaşındaki kız, harçlıklarıyla çiftçiliğe atıldı VİDEO







"HARÇLIKLARIMI BİRİKTİREREK DANA ALDIM"

Işıl Su Ece Ergül hayvan sevgisinin kendisini buzağı almaya ittiğini ifade ederek, “6. sınıf öğrencisiyim 12 yaşındayım. Hayvanları çok sevdiğim için babamın verdiği harçlıkları biriktirerek dana aldım. İlk bu kararımı babama söyledim o da olumlu karşıladı. Kedi, köpek harici ben çiftlik hayvanlarını da seviyorum. İleride veteriner olmak istiyorum.” dedi.





"PANDEMİDE GIDANIN ÖNEMİNİ ANLADIM"

Işıl Su Ece Ergül’ün babası Bülent Ergül ise kızının buzağı almak istediğini duyunca kendisine destek verdiğini kaydederek, “İnşaat işiyle uğraşıyorum. Bu pamdemi sürecinde yatırımımın bir kısmını hayvancılığa yönlendirmeye karar verdim.

Pandemi sürecinde gıda sektörünün önemini daha da iyi anladık. Kızım bir gün bana bir teklifle geldi. Baba ben büyükbaş hayvan almak istiyorum.





"ÇİFTÇİLİĞE ATILDI"

En azından geleceğe bir yatırım olur. Senin hayvanların içerisinde beraber bakarız. Bende ne kadar parası olduğunu sordum. Harçlıklardan biriktirdiğim bir miktar parası olduğunu söyledi.

3 tane bu senenin dişi danalarından aldık. Kendisi ilgileniyor. Hayvanların tımarını yapıyor, temizliğini yapıyor, beslenmelerini sağlıyor. Çiftçiliğe atıldı.” diye konuştu.





BÖLGENİN EN GENÇ ÇİFTÇİSİNE ZİYARET

Gevenlik köyünde bölgenin en genç çiftçisini ziyaret ederek hediye veren Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül’de şunları söyledi:

“Bugün Bülent beyin işletmesine geldik. İşletme ziyaretlerinde Bülent bey kızının hayvan aldığını söylemişti. Işıl Su, Tercan ilçemizin en küçük çiftçisi.

Belki de Türkiye’de en genç sayılı hayvancılıkla uğraşan evlatlarımızdan bir tanesi. Kendisini biz tebrik ediyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak her daim desteğimiz yanında olacaktır.





"VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Malum pandemi sürecindeyiz. Bakanlığımızın en uç birimi taşra teşkilatları olarak her daim vatandaşlarımızın yanındayız. Üretmek istiyoruz, üretimi artırmak istiyoruz.

Üreterek zor günlerin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Tercan ilçemiz Doğu’daki nadir ilçelerden de bir tanesidir. Hem toprağı hem hayvanı verimlidir.”