İki kardeşin kapıyı açmak için uyguladıkları yöntem izleyenleri şaşırttı. İkizlerden biri yere yatarken, diğeri de onun üzerine çıkıp kapıyı açıyor.

Erzincan'da yaşayan 1,5 yaşındaki ikizlerin kapıyı açmak için uyguladıkları yöntem şoke etti.

İkizlerden Aslıhan Yeniçeri yere boylu boyunca yatarken, Metehan Yeniçeri de Aslıhan'ın üzerine çıkarak kapı kolunu çevirerek kapıyı açıyor.

AİLE O ANLARI KAYDA ALDI

İkizlerin ailesi, çocuklarının bu yöntemle kapıyı açma anlarını cep telefonları ile kaydederken, durumun sağlık açısından zararlı olabileceğini ve bu yüzden endişelendiklerini dile getirdi.

"ENGEL OLMAK İÇİN YASTIK KOYDUK"

Anne Burcu Yeniçeri, “İkizlerin ağabeyleri Süleyman ders çalışmak için odasının kapısını kapatıyordu, sonra kapı açılıp içeri ikizler giriyordu. Nasıl olduğunu anlamıyorduk. Bir gün Süleyman, ‘Metehan Aslıhan’ın üzerine basarak kapıyı açıyor’ dedi. Kapıları bu şekilde açıyorlarmış. Kapıların önüne yastıklar koydum ki bir daha Metehan Aslıhan’ın üzerine çıkmasın diye. Bu durumun tehlikeli olduğunu biliyorum. Umarım bu yastıkların faydası olur.” dedi.

Erzincan'da 1,5 yaşındaki ikizlerin kapı açma taktiği ViDEO