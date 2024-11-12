Erzincan'da 79 yaşındaki kadının hayat mücadelesi

Erzincan'ın merkeze bağlı Gümüştarla köyünde yıllardır hayvancılık yapan Dilber Çataltepe, 22 adet büyükbaş hayvan besliyor.
Hayvanların tüm bakım, temizlik, beslenme, sağım gibi işlemlerini tek başına yapan Dilber Çataltepe'yi görenler, imrenerek bakıyor.
Hayvanların kendine yaşam enerjisi verdiğini söyleyen Dilber Çataltepe, çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen hayvancılıktan vazgeçemiyor.
Hayvanları olmadığı takdirde hayattan tat alamayacağını söyleyen Çataltepe, üretmenin kendisine mutluluk verdiğini söyledi.
"TARIMSAL ÜRETİME KATKI SAĞLIYORUM"
Ürettiği sütün büyük bölümünü Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne verdiğini bir kısmını ise peynir üretiminde kullandığını söyleyen Dilber Çataltepe, tarımsal üretime katkı sağladığını kaydetti.
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