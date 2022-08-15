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    Erzincan’da Anadolu gelengisinin sevimli halleri kamerada

    Munzur Dağları eteklerinde yaşayan Anadolu gelengisinin (yer sincabı) poğaçayla karnını doyurduğu anlar, kameraya yansıdı.
    • 15.08.2022 - 05:38
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    Erzincan’da Anadolu gelengisinin sevimli halleri kamerada

    Kemirgen bir tür olan Anadolu gelengisi (yer sincabı), ismini en çok bulunduğu Anadolu’dan alıyor.

    Erzincan’daki Munzur Dağları eteklerine yuva yapan Anadolu gelengisini, yaşam alananında İHA ekipleri tarafından fark edildi.

    Anadolu gelengisi karnını douyurdu

    Anadolu gelengisini fark eden ekip, yuvasının önüne poğaça bıraktı. Bir süre sonra yuvadan çıkan Anadolu gelengisi, poğaçayla karnını doyurmaya başladı.

    O anlar kaydedildi

    Anadolu gelengisini poğaça yerken sevimli halleri kameraya yansıdı.

    Anadolu yer sincapları

    Islık çalar gibi ses çıkaran gelengiler, iklim koşullarına bağlı olarak şubat sonu ile mart ayının ilk haftasında kış uykusundan uyanırlar.

    Senenin yarısını kış uykusunda geçiren bu türün ömrü ise 5-10 sene.

    Anadolu yer sincapları, çoğunlukla Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya’da ortaya çıkıyor.

    İHA'nın haberine göre; step ve kısa otlu yerleri tercih eden gelengiler dağlık arazide de yaşayabiliyor.

    Erzincan’da Anadolu gelengisinin sevimli halleri kamerada #1

    Erzincan’da Anadolu gelengisinin sevimli halleri kamerada #2


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