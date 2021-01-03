Erzincan'da çeşmeden su içen tavuk ilgi odağı oldu

Erzincan'da çeşmeden su içen tavuk ilgi odağı oldu

Sokak üzerinde bulunan çeşmenin musluğundan su içen tavuk, görenleri tebessüm ettirdi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde havaların önceki yıllara göre sıcak gitmesi ve yerde kar olmaması nedeniyle tavukların kümesten dışarı salındığı gözlendi.

SUSAYINCA ÇEŞMENİN YOLUNU TUTTU

Dışarıda yem yiyerek karınlarını doyuran tavuklardan bir tanesi susayınca çeşmeye giderek su içmeye başladı.

O ANLAR GÜLÜMSETTİ

Çeşmenin musluğundan akan sudan içerek susuzluğunu gideren tavuk görenlere tebessüm ettirdi. O anlar cep telefonuyla bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan tavuğun su içme anları kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından beğeni topladı.

Erzincan'da çeşmeden su içen tavuk ilgi odağı oldu ViDEO