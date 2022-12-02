Erzincan'da cezaevinde kaldığı sürede hafız oldu

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Nevres Açıkalın, hafızlık sınavında başarılı oldu.

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nevres Açıkalın, bu süreçte Kur'an-ı Kerim'e yöneldi.

Bu dönemde hafızlığını tamamlayıp Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan Nevres Açıkalın'a belgesini, İl Müftüsü Burhan Çakır takdim etti.

Cezaevinde hafızlık belgesi alan üçüncü kişi

Kur'an hafızı olmanın anlam ve öneminden bahseden Müftü Çakır, hafızlığını mahkumiyeti zamanında tamamlayan Açıkalın'ı tebrik ve takdir ederek kendisine başarılar diledi, hayır duasında bulundu.

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Nevres Açıkalın ile birlikte üçüncü kişi hafızlık belgesi almış bulunuyor.