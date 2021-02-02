Erzincan'da donma tehlikesi geçiren vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti

Yolunu kaybeden ve donma tehlikesi yaşayan vatandaş, Mehmetçik tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı durma noktasına getirdi.

İliç ilçesine bağlı Çilesiz köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle 65 yaşındaki Doğan Kahraman, yolunu kaybetti.

Kahraman'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Servis görevlilerine bildirdi.

MEHMETÇİK, KENDİ PARKA VE BERESİNİ VERDİ

Sağlık görevlilerinin haber vermesiyle Çilesiz köyüne gelen jandarma ekipleri, arazide tipi ve fırtınaya rağmen arama faaliyetine başladı.

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrası köyün kırsalında Kahraman'ı bulan Mehmetçik, donma tehlikesi geçirmesi nedeniyle bu kişiyi, kendi parka ve beresini vererek bölgede hazırda bekletilen sağlık ekiplerinin yanına ulaştırdı.

İlk tedavisi bölgede yapılan ve ardından ambulansla İliç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman'ın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARACI ARIZALANINCA EVİNE YAYA DÖNMEK İSTEDİ

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu; İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Serden Gürel ve İlçe Emniyet Amiri Vekili Abdurrahim Gülsevgi ile Kahraman'ı hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Doğan Kahraman'ın, köye döndüğü aracının arızalanması üzerine yaya olarak evine dönerken olumsuz hava koşulları yüzünden yolunu kaybettiği belirtildi.