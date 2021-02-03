Erzincan'da drone'dan kaçan dağ keçileri

Karla kaplı yamaçlarda dağ keçilerinin drone'dan kaçtıkları an görüntülendi.

Erzincan'da karla kaplı yamaçlarda gezen dağ keçileri, havadan görüntülendi.

Koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın yerlere kadar iniyor.

DAĞ KEÇİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.

Işıkpınar Mahallesi'ne yakın bölgelere inen dağ keçileri, daha sonra zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor.

Drone'u tehdit olarak algılayan dağ keçileri böyle kaçtı ViDEO

KEÇİLERİN DRONE'DAN KAÇIŞI

Üç dağ keçisinin drone'la imtihanı görüntülendi. Drone'u yırtıcı kuş olarak kendilerine tehdit gören dağ keçisi ailesi, bir süre dikkatlice izledikten sonra uzaklaştı.

Zaman zaman duraksayıp drone'a bakan dağ keçileri, izleyenleri tebessüm ettirdi.