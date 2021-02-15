Euro
8.5068
-0.23%
Dolar
7.009
-0.38%
Altın
409.59
-0.6%
Borsa
1.55
0.77%
Bitcoin
343.525
-0.72%
EXEN Coin
17.34
-2.52%
1ºC
İstanbul
Bulutlu 1 C

    Erzincan'da ilçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu

    Refahiye ilçesinde aç kalan kurt sürüsü, sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek götürdü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'da ilçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu

    Erzincan’ın Refahiye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, aç kaldıkları anlaşılan kurt sürüsü, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı.

    AÇ KURTLARIN SALDIRISI KAMERADA

    Köpekler de saldırıya geçince kurtlar, bir süre durdu.

    Daha sonra kurtlar, köpeklerden birini boğdu ve sürükleyerek götürdü.

    Bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Erzincan'da ilçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu VİDEO

    Erzincan da ilçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir