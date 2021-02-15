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- Erzincan'da ilçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu
Erzincan'da ilçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu
Refahiye ilçesinde aç kalan kurt sürüsü, sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek götürdü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 15.02.2021 - 10:48
- Güncelleme : 15.02.2021 - 10:56
Erzincan’ın Refahiye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, aç kaldıkları anlaşılan kurt sürüsü, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı.
AÇ KURTLARIN SALDIRISI KAMERADA
Köpekler de saldırıya geçince kurtlar, bir süre durdu.
Daha sonra kurtlar, köpeklerden birini boğdu ve sürükleyerek götürdü.
Bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erzincan'da ilçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu VİDEO